Этот вопрос, по словам Трутнева, включён в так называемый план "Девяти мостов".

Россия и Южная Корея обсудили погашение госдолга вертолетами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на переговоры вице-премьера Юрия Трутнева и сопредседателей организационного комитета Года взаимных обменов между Россией и Республикой Корея.

Трутнев заявил, что "Вертолёты России" ведут работу с заинтересованными корейскими заказчиками. Он подчеркнул, что продолжается работа по созданию общего фонда России и Южной Кореи. Этот вопрос, по словам Трутнева, включён в так называемый план "Девяти мостов" – девяти направлений сотрудничества. Это, например, строительство индустриального корпуса в Приморском крае.

Ранее Мишустин прибыл в Мурманскую область, где поучаствует в приемке ледокола "Арктика".

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