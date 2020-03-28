Об этом говорится в распространённом совместном заявлении штабов двух стран.

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам. Якобы Штаты планируют сделать это под видом гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в распространённом совместном заявлении штабов РФ и Сирии.

Американская сторона оказывает давление на руководство ООН, - сказано в совместном заявлении.

Там же указано, что США доставит средства диагностики инфекции в лагерь беженцев "Эр-Рукбан". Но в РФ и Сирии опасаются, что это могут быть "гуманитарные" грузы для подконтрольных боевиков.

Также в заявлении написано, что данный сценарий вполне возможен на фоне пропагандистской кампании "Эр-Рукбана", которая наращивает мировое внимание к проблемам местных жителей. Хотя в России и Сирии считают, что такое положение дел — последствия незаконного присутствия США на части территории Сирии.

Ранее мы писали, что Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций.

Видео: YouTube / BBC News