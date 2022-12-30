  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:06
169
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Россия и Китай продолжат сотрудничество в военной сфере

0 0

Глава РФ оценил взаимодействие КНР и РФ.

Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере в 2023 году. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в ходе выступления по видеосвязи перед китайским председателем Си Цзиньпином. Политик отметил, что оборонная сфера является во всем комплексе российского-китайского взаимодействия ключевым направлением.

Конечно, особое место наших отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах. Нацелены укреплять взаимодействие между ВС.

Владимир Путин, президент РФ

Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в следующем году.

Фото и видео: Kremlin.ru
 

Теги: владимир путин, военное сотрудничество, встреча путина и си цзиньпина, китай
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии