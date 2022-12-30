Россия и Китай продолжат сотрудничество в военной сфере

Глава РФ оценил взаимодействие КНР и РФ.

Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере в 2023 году. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в ходе выступления по видеосвязи перед китайским председателем Си Цзиньпином. Политик отметил, что оборонная сфера является во всем комплексе российского-китайского взаимодействия ключевым направлением.

Конечно, особое место наших отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах. Нацелены укреплять взаимодействие между ВС. Владимир Путин, президент РФ

Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в следующем году.

Фото и видео: Kremlin.ru

