Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в следующем году

Владимир Путин рассказал о прочной связи России и Китая.

Российский президент Владимир Путин пригласил китайского председателя Си Цзиньпина приехать в следующем году в Москву. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения по видеосвязи с иностранным коллегой. Политики поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Лидер РФ подчеркнул, что такой рабочий визит председателя КНР подчеркнет и продемонстрирует миру прочность российско-китайских контактов по ключевым вопросам и проблемам. Такая поездка станет основным политическим событием 2023 года в двусторонних отношениях между странами.

Не сомневаюсь, что и мы найдем с Вами возможность встретиться лично. Ждем Вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, ждем Вас весной следующего года с государственным визитом в Москву. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что новейшие атомные ракетоносцы РФ не имеют аналогов в мире.

Фото и видео: Kremlin.ru