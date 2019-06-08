Россия и Белоруссия ведут переговоры о введении единой валюты. Решение будет приниматься на уровне президентов двух стран. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин на ПМЭФ-2019, передает "Интерфакс".
В настоящий момент представители Центральных банков России и Белоруссии обсуждают вопрос о сроках и деталях нововведения.
"Встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать", - заявил Орешкин.
В заключительный день ПМЭФ российский чиновник встретился с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым. Они оба возглавляют рабочие группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, которую страны решили создать в конце прошлого года. Следующая встреча министров состоится 15 июня в Москве.
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Видео: Daily Mail , Bloomberg Markets and Finance
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