Этот пункт содержится в договоре о Союзном государстве.

Россия и Белоруссия ведут переговоры о введении единой валюты. Решение будет приниматься на уровне президентов двух стран. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин на ПМЭФ-2019, передает "Интерфакс".

В настоящий момент представители Центральных банков России и Белоруссии обсуждают вопрос о сроках и деталях нововведения.

"Встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать", - заявил Орешкин.

В заключительный день ПМЭФ российский чиновник встретился с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым. Они оба возглавляют рабочие группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, которую страны решили создать в конце прошлого года. Следующая встреча министров состоится 15 июня в Москве.

Ранее Пушков оценил требования украинского "Нафтогаза" к России.

Видео: Daily Mail , Bloomberg Markets and Finance