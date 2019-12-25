Вице-губернатор Ирина Потехина поздравила Российское движение школьников с днем основания

Движение основали по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 29 октября 2015 года.

В пятницу, 29 октября, Российское движение школьников празднует шесть лет со дня основания. С праздником поздравила Вице-губернатор Ирина Потехина.

Она пожелала ребятам быть инициативными, вовлекать и детей, и их родителей в свои общественно полезные проекты и в жизнь целой страны. Потехина отметила, что для любого родителя важнейшим условиям счастья является благополучие его детей. Важно, каким вырастет ребёнок, насколько он будет готов к вхождению во взрослую жизнь, к общению с людьми.

В петербургском РДШ участники занимаются экологией, волонтерством и краеведением, исследуют традиции, культуру и историю своей страны, рассказывают сверстникам о знаменитых земляках. Более старшие ребята ежегодно входят в топ-100 лучших вожатых страны. В этом году 5 команд РДШ из Петербурга получили более 1 000 000 рублей на реализацию своих социальных инициатив в рамках всероссийского проекта "Добро не уходит на каникулы" в рамках федерального проекта "Социальная активность".

РДШ появилось 29 октября 2015 года по указу президента Владимира Путина. Основной целью движения является формирование личности на основе присущих российскому обществу ценностей, организации системной работы по воспитанию школьников в образовательных учреждениях. В Петербурге начиналось с 22 опорных площадок, на сегодняшний день число школ, присоединившихся к движению – 573.

Ранее мы писали, что петербургские школьники после длинных каникул могут перейти на дистанционное обучение.

Фото: Российское движение школьников / Вконтакте