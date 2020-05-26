Заикин вину отрицает и уверяет, что его оговорил Данилевский.

Российского военного обвинили во взяточничестве за отправку солдат в Сирию. Суд продолжает рассматривать дело майора Николая Заикина. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Следователи уверяют, что в начале 2018 года Заикину и его коллеге, офицеру автобронетанковой службы управления технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) капитану 3-го ранга Антону Даниловскому, поручили отобрать военных для командировки в Сирию. Заикин использовал эту ситуацию для получения взяток — с этой целью он создал устойчивую группу.

Данилевский, согласно версии обвинения, привлекался для составления списков кандидатов для отправления в "горячую точку".

Военных отбирал сам Заикин. За солдат, прапорщиков и сержантов он брал по 15 тысяч рублей, а с офицеров — по 50 тысяч. Всего благодаря такой схеме было получено 340 тысяч рублей, а 160 из них ушли капитану.

Заикин вину отрицает и уверяет, что его оговорил Данилевский.

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