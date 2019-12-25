Российского офицера уволили за пьянство на базе ВМФ в Сирии

Инцидент произошел ещё 30 июня 2019 года.

Российского военнослужащего, капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили за пьянство на базе ВМФ РФ в сирийском порту Тартус. Об этом сообщил "Коммерсант".

Инцидент произошел ещё 30 июня 2019 года. Офицер вёл себя агрессивно, а также нецензурно высказывался в адрес личного состава, коменданта и портрета президента России Владимира Путина.

Офицер признал свою вину, но в августе его уволили "за совершение грубого дисциплинарного проступка". Лавренчук обратился в военный гарнизонный суд, чтобы оспорить данное решение. Он аргументировал своё пьянство тем, что он давно не был на родине и тем, что пил в свободное от службы время. Суд не отменил решения об увольнении.

Через 2,5 года мужчина должен был выйти на пенсию, так как он прослужил на флоте 17,5 лет.

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