Российского дипломата вызвали в МИД Великобритании из-за дела Скрипалей

С сотрудником российского диппредставительства обсудили ситуацию, произошедшую в 2018 году в Солсбери.

Советника-посланника российского посольства в Великобритании Ивана Володина вызвали в британское министерство иностранных дел вызвали для обсуждения инцидента в Солсбери. Об этом информирует "Лента.ру".

Сотрудника дипломатического представительства пригласили во внешнеполитическое ведомство Великобритании из-за новых данных по делу об отравлении экс-офицера Главного разведывательного управления России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в 2018 году.

Советник-посланник посольства Иван Володин выехал в Форин-офис по данному вопросу. Был вызван посол [Андрей Келин], но поскольку посла нет, то Иван Алексеевич поехал для того, чтобы узнать, что британцы по этому поводу думают. из сообщения посольства РФ в Великобритании

Британская полиция утверждает, что ею был установлен третий гражданин РФ, якобы причастного к отравлению Скрипаля. Им является некто генерал ГРУ Денис Сергеев, который использовал псевдоним Сергей Федотов. По данным полицейских, он отдавал приказы двум другим сотрудникам российского ведомства.

Напомним, в Великобритании утверждают, против Скрипалей было применено нервнопаралитическое вещество "Новичок", разработанное в СССР. Предполагается, что нападение было одобрено высшим руководством в Кремле. Москва отрицает всякую причастность к случившемуся.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что Москва не оставит без внимания заявление Турции о непризнании выборов в Государственную Думу в Крыму.

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