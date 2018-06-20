Обломки индийского военного спутника угрожают российским космическим аппаратам

После испытаний Индии на орбите появились 400 объектов космического мусора.

Обломки сбитого индийского военного спутника Microsat-R угрожают российским космическим аппаратам. Это следует из презентации американских экспертов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил об успешном испытании противоспутникового оружия, которое сбило аппарат на низкой околоземной орбите. Он назвал это событие историческим и напомнил, что до этого момента всего три страны США, Россия и Китай достигли подобных успехов.

В свою очередь глава НАСА заявил, что после этих испытаний на орбите появилось 400 объектов космического мусора. В настоящий момент 24 аппарата, в числе которых четыре российских спутника "Канопус-В" и белорусский космический аппарат БКА, находятся в повышенной зоне риска. Кроме того, столкновение с космическим мусором грозит и МКС.

Ранее мы писали, что немецкий журналист назвал российские зенитно-ракетные комплексы С-400 "кошмаром для НАТО".

Видео: YouTube / Analytical Graphics, Inc.