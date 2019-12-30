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Россияне выбрали лучшую мелодраму XIX века

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Она снята по одноименной книге.

Россияне в преддверии Дня святого Валентина выбрали лучшие мелодрамы XIX века. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на "Кино Mail.ru".

Лучшей назвали картину "Дневник памяти" с Рэйчел Макадамс и Райаном Гослингом в главных ролях. Премьера фильма состоялась в 2004 году. Лента была снята по мотивам романа Николаса Спаркса.

На вторую строчку рейтинга зрители поставили фильм Дэвида Финчера "Загадочная история Бенджамина Баттона", на третью – "Великий Гэтсби" База Лурмана.

Empire назвал лучшие фильмы XXI века.

Видео: YouTube/ Melomankaz, A99 Studios, Киноклипы Хранилище

Теги: дневник памяти, мелодрама
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино, Тема дня,

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