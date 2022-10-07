Российский теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Астане

Спортсмен обыграл хорвата Марина Чилича.

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал международного турнира в Астане, проводимого Ассоциацией теннисистов-профессионалов. В рамках второго этапа соревнования спортсмен обыграл на корте хорвата Марина Чилича. Игра закончилась с результатом 2:6, 6:3, 6:3. Следующим соперником россиянина станет лидер поединка серб Новак Джокович или представитель Нидерландов Ботикован де Зандсхулп.

Напомним, что Карену Хачанову сейчас 26 лет. Теннисист занимает 18-е место в мировом рейтинге ATP. На счету россиянина записано четыре выигранных титула под эгидой организации. В серии турниров Большого шлема лучшим итогом спортсмена является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2022 году.

Международный теннисный турнир в Астане относится к категории АТР 500. Мероприятия организованы на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований в 2022 году составляет $1,9 млн. Соревнования завершатся 9 октября

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Фото и видео: YouTube / Tennis TV