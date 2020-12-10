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Российский сериал "Эпидемия" вошёл в десятку лучших проектов Netflix 2020 года

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В основу сериала легла книга "Вонгозеро" Яны Вагнер.

Российский сериал "Эпидемия" вошел в топ-10 самых популярных иностранных сериалов Netflix. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Так, российский сериал держался две недели в топ-10 лучших сериалов Netflix.  

Ранее эксперты заявили, что  успех сериала "Эпидемия" обусловлен сразу несколькими факторами. Среди них: популяризация сериалов по всему миру и повышение вообще качества отечественных сериалов.

"Эпидемия" является экранизацией книги Яны Вагнер "Вонгозеро". Режиссером проекта выступил Павел Костомаров. 

Ранее мы сообщали о том, что Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия".

Видео: YouTube / PREMIER

Теги: netflix, эпидемия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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