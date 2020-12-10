Российский сериал "Эпидемия" вошёл в десятку лучших проектов Netflix 2020 года

Российский сериал "Эпидемия" вошел в топ-10 самых популярных иностранных сериалов Netflix. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Так, российский сериал держался две недели в топ-10 лучших сериалов Netflix.
Ранее эксперты заявили, что успех сериала "Эпидемия" обусловлен сразу несколькими факторами. Среди них: популяризация сериалов по всему миру и повышение вообще качества отечественных сериалов.
"Эпидемия" является экранизацией книги Яны Вагнер "Вонгозеро". Режиссером проекта выступил Павел Костомаров.
Ранее мы сообщали о том, что Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия".
Видео: YouTube / PREMIER
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