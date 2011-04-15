Российский самолет МС-21 выполнил фигуру высшего пилотажа

"Ростех" сообщил о праздновании юбилея Иркутского авиационного завода.

Российский гражданский лайнер МС-21 в рамках подготовки к показательным полетам, организованных к юбилею Иркутского авиационного завода, выполнил фигуру высшего пилотажа ранверсман. Соответствующей информацией в социальных сетях поделились сотрудники пресс-службы "Ростеха".

Самолет делает крутую горку, теряет скорость, затем скользит на крыло с крутым разворотом в обратную сторону. Эта фигура применяется в боевой авиации. Угол тангажа в высшей точке горки составил 90 градусов. пресс-служба "Ростеха"

Специалисты государственной корпорации уточнили, что такие возможности МС-21 обеспечиваются надежностью конструкции, а также аэродинамикой и современной системой управления. В целях повышения тяговооруженности самолет не имел на своем борту какого-либо груза, а также был заправлен топливом не в полном объеме.

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Фото и видео: Telegram / Ростех