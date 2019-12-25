Российский рынок акций рекордно рухнул впервые с марта

Рублевый индекс упал почти на пять процентов.

Индекс Московской биржи рекордно упал впервые с марта текущего года. Об этом пишет "РИА Новости". Отмечается, что причиной этого стало сохранение геополитических рисков и перспективы ухудшения ситуации на мировых рынках капитала.

Утром 14 декабря рублевый индекс упал почти на пять процентов – до 3353 пунктов. К 8:16 по мск индексу МосБиржи удалось отыграть более 150 пунктов (до 3502).

Таким образом упали акции таких отечественных предприятий, как "Норникель" (на 9,5%), НЛМК (9,2%), "Русал" (9,1%), "Газпром" (7,5%), "Лукойл" (3,7%) и других.

Днем ранее основная сессия Московской биржи закрылась на отметке 3 618 пунктов.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года состояние самых богатых россиян выросло на 38 миллиардов долларов.

Фото: pixabay.com