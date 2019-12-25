Российский посол оценил востребованность вакцины "Спутник V" в Сербии

О точных сроках и планах, заявил Боцан-Харченко, будет известно через два дня.

Российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко оценил востребованность вакцины "Спутник V" в Сербии.

По его словам, востребованность российского препарата от коронавируса в Сербии растёт с каждым днём. Посол рассказал, что факт поставок в страну подтвердили и в центре имени Гамалеи.

Ждем специальную делегацию, которая будет изучать возможности налаживания открытия производства вакцины "Спутник V" здесь. Александр Боцан-Харченко, посол РФ в Сербии

Он подчеркнул, что Сербия благодаря центру производства может стать одним из крупнейших производителей вакцины в регионе. О точных сроках и планах, заявил Боцан-Харченко, будет известно через два дня.

Ранее премьер Сербии заявила, что "Балканский поток" способствует экономическому развитию страны.

Фото: Piter.tv