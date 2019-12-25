Российский пилот показал редкое явление в небе из кабины экипажа. Фотография опубликована в аккаунте летчика Романа Бутенко в Instagram. Эксперт уточнил, что такое явление можно увидеть в воздушном пространстве только во время полета на самолете.
Что это за магия? Мне повезло наблюдать за ними несколько раз в своей жизни, но особенно в первый это было просто волшебно
Роман Бутенко, российский пилот
На кадре показано, что в темноте небо начинает светиться. Этот эффект дают серебристые облака. Такое явление не является частым зрелищем. Оно формируется в мезосфере обычно на высоте 75-90 километров в тот момент, когда наступают глубокие сумерки, а также перед восходом или закатом солнца.
Памятник погибшему в Сирии летчику Роману Филипову открыли на российской авиабазе Хмеймим.
Фото: Instagram/pilot_for_you
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