Пользователи соцсетей восхитились зрелищем, заснятым из кабины пилота самолета.

Российский пилот показал редкое явление в небе из кабины экипажа. Фотография опубликована в аккаунте летчика Романа Бутенко в Instagram. Эксперт уточнил, что такое явление можно увидеть в воздушном пространстве только во время полета на самолете.

Что это за магия? Мне повезло наблюдать за ними несколько раз в своей жизни, но особенно в первый это было просто волшебно Роман Бутенко, российский пилот

На кадре показано, что в темноте небо начинает светиться. Этот эффект дают серебристые облака. Такое явление не является частым зрелищем. Оно формируется в мезосфере обычно на высоте 75-90 километров в тот момент, когда наступают глубокие сумерки, а также перед восходом или закатом солнца.

Памятник погибшему в Сирии летчику Роману Филипову открыли на российской авиабазе Хмеймим.

Фото: Instagram/pilot_for_you