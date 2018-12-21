Российский музыкант записал альбом на смартфон Samsung Galaxy A7

Антон Вартанов подключил к телефону гитару и микрофон.

Лидер группы "Магнитная Аномалия" Антон Вартанов выпустил новый альбом под названием "Нулевое влияние". Все композиции были записаны и сведены на смартфоне Samsung Galaxy A7. Об этом сообщает сам музыкант у себя на странице "ВКонтакте".

Альбом записывался на Филиппинах. Музыкант рассказал, что экранная клавиатура и соответствующее приложение позволили записать клавишные и барабанные партии. К телефону также подключалась звуковая карта, с помощью которой удалось записать вокал и гитару.

Если бы я был рэпером или поп-исполнителем, мне было бы достаточно только USB-микрофона, но так как я рок-музыкант, мне понадобилось подключить к телефону гитару. Антон Вартанов

Сведение музыки и слов было сделано также на смартфоне без использования внешней звуковой карты. Для этого артист использовал сервис Mastering Box, а также приложения FL Mobile Studio, Audio Evolution Mobile Studio, Wave Editor.

Идея записать альбом на смартфон Вартанову пришла 10-15 лет назад. Однако тогда технические возможности устройства не позволяли этого сделать. В ближайшем времени музыкант планирует снять несколько видеоклипов на это же мобильное устройство.

Ранее мы писали, что компания Samsung презентовала новый смартфон с мощным аккумулятором.

Фото: ВКонтакте / Антон Вартанов