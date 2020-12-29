Российский миллиардер назвал ипотеку рабством

Игорь Рыбаков уверен, что выгоднее арендовать квартиру, чем покупать ее в кредит.

Российский миллиардер назвал ипотеку видом современного рабовладельчества. Об этом бизнесмен сообщил в ролике, опубликованном на собственном YouTube-канале. Предприниматель уверен, что те люди, которые взяли на себя кредит на жилищную собственность постоянно испытывают страх лишиться рабочего места и репутации. Он выступил с критикой тех, кто считает необходимым иметь свою квартиру. Игорь Рыбаков отметил, что иметь жилье в аренде выгоднее, чем покупать его в кредит.

Заемщики мало того, что сами становятся рабами этой банковской системы, они еще и детей своих приучают к тому, что рабом быть — а как еще, вот мы так живем...Ты в принципе начинаешь так зависеть от этой плантации, от этих выплат, что ты перестаешь думать рационально, так, как тебе выгодно Игорь Рыбаков, российский миллиардер

Напомним, что Игорь Рыбаков является совладельцем корпорации "Технониколь" и сооснователем "Рыбаков Фонд". В текущем году он занимает 96 позицию в списке богатейших людей страны по версии издания Forbes. Состояние миллиардера оценивается в 1,3 млрд долларов.

Forbes включил шестилетнюю россиянку в топ высокооплачиваемых блогеров.

Видео: Youtube/Игорь Рыбаков