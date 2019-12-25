Российский миллиардер Игорь Рыбаков заразился COVID-19 в Петербурге

В Северной столице Рыбаков встречался с партнерами.

В четверг, 5 ноября, миллиардер Игорь Рыбаков подтвердил, что заразился коронавирусом. Об этом он рассказал на своём Youtube-канале.

Промышленник точно не знает, где и от кого заразился новой инфекцией, но предполагает, что это произошло во время деловой поездки в Петербург. В Северной столице блогер встречался с большим количеством партнеров. Поэтому призвал своих подписчиков пока что не посещать город из-за сложной эпидемситуации.

Мужчина отметил, что перенес болезнь легко, лечился имбирным чаем с лимоном и мёдом, принимал витамины D и C. Осложнений помог избежать здоровый образ жизни и отсутствие вредных привычек.

Напомним, что Игорь Рыбаков занимает 96 строчку в Forbes России. Его состояние в 2020 году оценили в один миллиард долларов.

Ранее мы писали, что волонтеры Северной столицы помогли пожилым людям более 800 раз.

Фото: vk.com/rybakov_igor