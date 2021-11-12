Автомобиль может принадлежать Игорю Рыбакову.

Машина миллиардера из списка Forbes попала в аварию в Москве. Об этом журналистам "РИА Новостей" сказал собственный источник в правоохранительных органах. В СМИ уточнили, что речь идет о машине бизнесмена Игоре Рыбакове. Однако мужчины не было в транспортном средстве в момент ДТП, которое было зафиксировано на дублере Ленинградского проспекта.

В полиции заметили, что около 40 дома ударились четыре транспортных средства. По данным некоторых источников, автомобили Maybach и BMW находятся в собственности Рыбакова и футбольного пиар-агента Елены Болотовой. Как и миллиардера, женщины также не было в момент аварии в машине. При этом в аварии никто не пострадал.

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Фото и видео: Telegram / 112