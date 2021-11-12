  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:08
121
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Машина миллиардера из списка Forbes попала в аварию в Москве

0 0

Автомобиль может принадлежать Игорю Рыбакову.

Машина миллиардера из списка Forbes попала в аварию в Москве. Об этом журналистам "РИА Новостей" сказал собственный источник в правоохранительных органах. В СМИ уточнили, что речь идет о машине бизнесмена Игоре Рыбакове. Однако мужчины не было в транспортном средстве в момент ДТП, которое было зафиксировано на дублере Ленинградского проспекта.

В полиции заметили, что около 40 дома ударились четыре транспортных средства. По данным некоторых источников, автомобили Maybach и BMW находятся в собственности Рыбакова и футбольного пиар-агента Елены Болотовой. Как и миллиардера, женщины также не было в момент аварии в машине. При этом в аварии никто не пострадал.

В Пушкине росгвардейцы задержали нетрезвого водителя.

Фото и видео: Telegram / 112

Теги: forbes, игорь рыбаков, миллиардер, москва
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии