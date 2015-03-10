Российский миллиардер Рыбаков раскритиковал ипотеку

Российский миллиардер Игорь Рыбаков посоветовал россиянам ни в коем случае не брать ипотеку.

Ипотека – это долг до смерти. Так считает российский миллиардер Игорь Рыбаков. В видео на своем YouTube-канале бизнесмен раскритиковал ипотеку и призвал россиян не влезать в долги.

По мнению Рыбакова, многие покупают квартиры после заманчивой рекламы от банка, в которой показывают довольных владельце домов. Но в рекламах не показывают людей, потерявших деньги на ипотеке. Рыбаков считает, что при ипотечном кредите у человека нет никакой квартиры, а только долгосрочный долг перед банком с плавающей ставкой.

Также миллиардер напомнил, что недвижимость не всегда является хорошим вложением денег.

Тот, кто покупает сейчас квартиры в расчете на то, что будет сдавать в аренду, они пыль сосут за копейки. Ты вроде имеешь актив, ты рассчитывал, что он будет давать 2% от стоимости квартиры в год. А он дает 1%, полпроцента. Хорошо, если ты не теряешь деньги.

Ранее мы сообщали, что Правительство думает снижать среднюю ставку по ипотеке

Фото: скриншот видео Youtube/ Игорь Рыбаков