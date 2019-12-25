Правительство думает снижать среднюю ставку по ипотеке

Кабинет министров обсуждает планы по снижению средней ставки по ипотеке. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источники в правительстве. Для осуществления этого в России планируют запустить национальный проект "Жилье и городская среда". Реализовывать его будут до декабря 2030 года.
Бюджет нацпроекта составит около триллиона рублей. Главная цель инициативы – помочь россиянам улучшить жилищные условия. Также проект должен помочь сделать строительную отрасль современной, а города избавить от аварийных домов.
Ключевой целью нацпроекта может стать поддержание ставки по жилищным займам в России на уровне 6,9% годовых до 2030 года. Ставка на один процентный пункт ниже, чем планировалось изначально. Такую вариацию плана рассматривали на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина, сообщает издание. Но окончательное решения пока не приняли.
В результате работы проекта жители России получат возможность взять жилье в ипотеке по ставке менее 8%. Кроме того проект обезопасит покупку строящихся объектов в кредит. Планируется переселение более 530 тысячи человек из старых домов.
Ранее на Piter.tv сообщали, что Правительство России утвердило льготную ипотеку на строительство частных домов
Фото: pixabay
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