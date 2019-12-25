Правительство думает снижать среднюю ставку по ипотеке

Правительство России продумывает варианты по снижению средней ставки по ипотечным кредитам, чтобы сделать жилье доступным для граждан.

Кабинет министров обсуждает планы по снижению средней ставки по ипотеке. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источники в правительстве. Для осуществления этого в России планируют запустить национальный проект "Жилье и городская среда". Реализовывать его будут до декабря 2030 года.

Бюджет нацпроекта составит около триллиона рублей. Главная цель инициативы – помочь россиянам улучшить жилищные условия. Также проект должен помочь сделать строительную отрасль современной, а города избавить от аварийных домов.

Ключевой целью нацпроекта может стать поддержание ставки по жилищным займам в России на уровне 6,9% годовых до 2030 года. Ставка на один процентный пункт ниже, чем планировалось изначально. Такую вариацию плана рассматривали на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина, сообщает издание. Но окончательное решения пока не приняли.

В результате работы проекта жители России получат возможность взять жилье в ипотеке по ставке менее 8%. Кроме того проект обезопасит покупку строящихся объектов в кредит. Планируется переселение более 530 тысячи человек из старых домов.

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