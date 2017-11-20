Российский корабль - призрак прибило к берегам Калифорнии

В сети появилось видео корабля, который прибило к берегам США. Предположительно на борту могут находиться полчища крыс каннибалов.

Круизный лайнер "Любовь Орлова" был спущен на воду в 1976 году. Он благополучно бороздил моря и океаны вплоть до 1999 года под флагами Дальневосточного пароходства. Затем лайнер был продан на Мальту. Теплоход стал возить туристов и пассажиров вдоль канадских берегов. В 2010 году в Канаде судно арестовали за долги. Два года судно простояло на приколе, а затем его решили транспортировать в Доминикану, чтобы разобрать на металлолом. В 2013 году во время шторма у судна оторвало буксировочный трос, и "Любовь Орлова" с тех пор считается пропавшей. Спустя год лайнер видели у берегов Великобритании, затем он снова пропал в Мировом океане.

Сегодня западные СМИ сообщают, что останки лайнера прибило к берегам Калифорнии. Более того, жителей пугают, что в трюмах полчища крыс - каннибалов, которые много лет питались друг другом.

Эксперты считают эти фотографии и видео "уткой". Снимки принадлежат на самом деле американскому танкеру, который спокойно лежит на этом месте с тридцатых годов прошлого столетия.

Видео и фото: Mirror