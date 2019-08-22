Российский истребитель Су-34 уничтожил военный объект украинских националистов

Российский истребитель Су-34 нанес высокоточный авиаудар по военному объекту украинских националистов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Видео опубликовано на сайте военного ведомства. В нем демонстрируется, как фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34 покидают военный аэродром. Показан Су-34 с подвешенными бомбами ОФАБ-100-120. Далее военное ведомство показывает запись с прицела Су-34. Самолет проводит пуск ракеты и уходит на боевой разворот.

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Видео: Telegram/РИА Новости