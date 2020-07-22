Автор сообщил, что данный ролик — первый из трёх синематиков, которые будут связаны с чёрными храмовниками.

Во среду, 22 июля, стало известно о том, что российский художник создал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000. Ролик опубликован на YouTube-канале Primaris.

Автор ролика отметил, что над его производством он трудился один. Во время работы он понял, где совершил ошибки. Теперь художник намерен сделать новый ролик.

Данный ролик был для меня некой техно-демо. Я понял, в чём слаб, где совершаю ошибки, и, проанализировав всё это, я положил начало работы над новым роликом

Ролик посмотрели около 200 тысяч пользователей.

Ранее мы сообщали о том, что "Союзмультфильм" выпустит новый сериал про медвежонка Умку.

Видео:Primaris/YouTube