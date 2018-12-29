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Российский гонщик Сергей Карякин перевернулся на ралли Дакар -2019

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На починку колеса после опрокидывания машины ушло 3 часа, и команда Сергея Корякина и Антона Влсюка лишились призовых позиций.

Сейчас проходит престижная гонка по пустыне Дакар-2019, где команду россиян Сергея Корякина постигла неудача.

Машина Сергея Корякина и Антона Власюка перевернулась во время гонки по пустыне. Машину сразу удалось поставить на колеса, но одно из них было сильно повреждено. На починку ушло слишком много времени, 3 драгоценных часа. Таким образом, команда потеряла второе место в общем зачете.

На ралли Дакар-2019 среди грузовиков первые две позиции занимают российские команды.

Видео: HUE

Теги: гонки, дакар 2019, ралли дакар, сергей карякин, спорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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