Видео: в Ростове-на-Дону фельдшер пнул ногой выпившую пенсионерку

Пожилую женщину забрала вторая машина скорой помощи.

В Ростове-на-Дону фельдшер скорой помощи пнул ногой лежащую на земле пожилую женщину и не стал оказывать ей помощь. Всё происходящее попало на камеру видеонаблюдения. Ее опубликовали в социальных сетях.

Инцидент произошел накануне в 17:30. Скорую пенсионерке вызвали очевидцы, так как она лежала на тротуаре. Бабушка оказалась пьяна и от помощи отказалась, тогда фельдшер просто пнул ее ногой, собрал чемоданчик и уехал.

По словам очевидца, он еще раз вызвал скорую. На том конце провода ему ответили, что медик уже приезжал, и отказались высылать новую бригаду. Однако, вторая машина все же приехала.

Мы погрузили бабушку и ее увезли в больницу. На вид ей лет 60. Бабушка говорила, конечно, что пиво пила, но она не в хлам полнейший была. На вопросы через раз отвечала, но она реально старенькая. Очевидец

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Видео: ВК/ Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону