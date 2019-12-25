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Российский этнографический музей откроется в День этнографа 17 июля
Сегодня, 15:51
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nastya960

Российский этнографический музей откроется в День этнографа 17 июля

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Первое относительно масштабное событие решили назвать экспедицией, так как гости отправятся в путешествие по зданию, откроют помещения, в которые раньше никто не заходил.

Российский этнографический музей откроется  17 июля, во время празднования Дня этнографа. Об этом сообщили в официальной группе музея.

Первое относительно масштабное событие решили назвать экспедицией, так как гости отправятся в путешествие по зданию, откроют помещения, в которые раньше никто не заходил.

В музее при этом будут действовать некоторые ограничения, например, пришлось отказаться от обзорных экскурсий  и больших групп, также было сокращено количество льготных категорий. Теперь за билет придется платить и школьникам, но на 100 рублей меньше.

В конце июля в музее откроется выставка, посвященная маскам. Медицинских там не будет, но, по словам организаторов, экземпляры все равно помогут осмыслить и наши реалии.

Также в Петербурге 14 июля откроют Кунсткамеру.

Фото: ВК/ Российский этнографический музей

Теги: музеи, российский этнографический музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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