Российский этнографический музей откроется в День этнографа 17 июля

Первое относительно масштабное событие решили назвать экспедицией, так как гости отправятся в путешествие по зданию, откроют помещения, в которые раньше никто не заходил.

Российский этнографический музей откроется 17 июля, во время празднования Дня этнографа. Об этом сообщили в официальной группе музея.

Первое относительно масштабное событие решили назвать экспедицией, так как гости отправятся в путешествие по зданию, откроют помещения, в которые раньше никто не заходил.

В музее при этом будут действовать некоторые ограничения, например, пришлось отказаться от обзорных экскурсий и больших групп, также было сокращено количество льготных категорий. Теперь за билет придется платить и школьникам, но на 100 рублей меньше.

В конце июля в музее откроется выставка, посвященная маскам. Медицинских там не будет, но, по словам организаторов, экземпляры все равно помогут осмыслить и наши реалии.

Также в Петербурге 14 июля откроют Кунсткамеру.

Фото: ВК/ Российский этнографический музей