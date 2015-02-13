Алексей Журавлев призвал отправлять иностранцев на стройки в Сибирь и на Север.

Российский депутат призвал организовать трудовые лагеря для мигрантов. Соответствующее предложение политик опубликовал в собственном аккаунте в Twitter. Алексей Журавлев видит необходимость в организации специальных учреждений для иностранцев, прибывающих в страну на заработки. Особую меру он обосновал тем, что сфера мигрантов "криминализирована до предела". Парламентарий призвал государство срочно заняться данным вопросом и нейтрализовать угрозу. Он надеется, что преступников-иностранцев будут показатель наказывать жестче, чем россиян.

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По мнению политика, мигранты должны быть выгнаны за пределы населенных пунктов России к таким крупным строительным объектам, которые реализуются на территории Сибири и Севере. Журавлев напомнил, что именно там не хватает рабочих рук. Депутат призвал властей организовать для мигрантов интернациональные трудовые лагеря, а после того, как рабочие завершат строительство, отправлять их домой.

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Фото: Piter.tv