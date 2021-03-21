Российский боксер Бетербиев победил немца Дайнеса и защитил титулы чемпиона

Бой проходил в Москве.

Российский боксер Артур Бетербиев победил немца Адама Дайнеса и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета и Международной боксерской федерации в полутяжёлом весе. Победу боксёр из РФ одержал в 10-м раунде нокдауном.

Бой проходил в Москве. Он должен был состояться в ноябре, но его переносили в связи с травмой Бетербиева — он травмировал ребро. Второй раз бой перенесли из-за того, что у российского бойца выявили новую коронавирусную инфекцию.

Ранее мы показывали международную матчевую встречу по боксу - в прямом эфире Piter.TV.

Видео: Youtube/Top Rank Boxing