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Российский боксер Бетербиев победил немца Дайнеса и защитил титулы чемпиона

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Бой проходил в Москве.

Российский боксер Артур Бетербиев победил немца Адама Дайнеса и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета и Международной боксерской федерации в полутяжёлом весе. Победу боксёр из РФ одержал в 10-м раунде нокдауном.

Бой проходил в Москве. Он должен был состояться в ноябре, но его переносили в связи с травмой Бетербиева — он травмировал ребро. Второй раз бой перенесли из-за того, что у российского бойца выявили новую коронавирусную инфекцию.

Ранее мы показывали международную матчевую встречу по боксу - в прямом эфире Piter.TV.

Видео: Youtube/Top Rank Boxing

Теги: бетербиев, бой, бокс
Категории: Спорт, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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