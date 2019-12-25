Международная матчевая встреча по боксу - в прямом эфире Piter.TV

Канал Piter.TV покажет финальный день спортивного мероприятия, в котором принимают участие юниорские сборные России, Узбекистана и Санкт-Петербурга.

В эту субботу, 20 марта, канал Piter.TV покажет в прямом эфире Международную матчевую встречу по боксу между сборными России, Узбекистана и Санкт-Петербурга. Следить за поединками сильнейших юниоров СНГ можно будет в разделе "Наши трансляции", а также в официальном сообществе нашего СМИ во "ВКонтакте". Партнер эфира - букмекерская компания GGBET.RU.

Поединки между сборными России, Узбекистана и Санкт-Петербурга среди юниоров проходят в Петербурге с 18 по 20 марта. В нашем эфире зрители могут проследить за финальным днем матчевой встречи, а также церемонией награждения.

Организатор соревнований - Спортивная Федерация Бокса Санкт-Петербурга. Международный матч пройдет в ринге Центрального зала Федерации Бокса имени И.С. Андреева.

Следить за эфиром можно будет с 12.00 до 18.30, после стрима видеоверсия матчевой встречи будет доступна на сайте.