Российский бизнесмен Бажанов объявлен в международный розыск

Следствие ходатайствует о заочном аресте предпринимателя.

Российский бизнесмен Феликс Бажанов объявлен в международный розыск. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на заявление Тверского суда Москвы. Следственные органы просят заочно арестовать предпринимателя, который обвиняется в особо крупном мошенничестве.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении Феликса Викторовича Бажанова, который органами следствия объявлен в международный розыск Ольга Бондарева, пресс-секретарь Тверского суда Москвы

Чиновница отметила, что Баженову предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ части 4. Предприниматель является генеральным директором ОАО "Объединение "Мастер". Ранее он также был собственником кредитной организации "Мастер-Капитал". Рассмотрение ходатайства следствия назначено на 13 августа.

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