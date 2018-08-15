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Родителей попросили не кормить детей сосисками и макаронами
Сегодня, 9:06
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nastya960

Родителей попросили не кормить детей сосисками и макаронами

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Зависимость от этих продуктов во взрослом возрасте может привести к ожирению.

Родителей попросили не кормить детей сладостями, мучными изделиями, макаронами и сосисками. Об этом агентству "Москва" заявила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова.

Депутат уверена, что любая привязанность к определенному продукту, в том числе к "быстрым углеводам", формируется в детском возрасте. А уже позже эта привычка переносится и во взрослую жизнь.

Во взрослом возрасте сложнее справиться с зависимостью, которая приводит к сахарному диабету и ожирению.

В этом году в России зафиксировали рост ожирения среди населения.

 

 

 

 

Теги: дети, ожирение, ольга шарапова, родители
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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