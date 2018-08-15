Родителей попросили не кормить детей сосисками и макаронами

Зависимость от этих продуктов во взрослом возрасте может привести к ожирению.

Родителей попросили не кормить детей сладостями, мучными изделиями, макаронами и сосисками. Об этом агентству "Москва" заявила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова.

Депутат уверена, что любая привязанность к определенному продукту, в том числе к "быстрым углеводам", формируется в детском возрасте. А уже позже эта привычка переносится и во взрослую жизнь.

Во взрослом возрасте сложнее справиться с зависимостью, которая приводит к сахарному диабету и ожирению.

В этом году в России зафиксировали рост ожирения среди населения.