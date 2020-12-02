Эксперт дал советы в том случае, если покупатель видит нарушения в способе оплаты товара или услуги.

Российских покупателей предупредили об уловках продавцов при оплате картой. В интервью "РИА Новостям" исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег заявил, что магазины могут идти на ухищрения в том случае, если им неудобно принимать платеж пластиковой картой. В частности, за такую услугу они устанавливают наценку или просто говорят о том, что терминал не работает или отсутствует.

В первом случае потребитель может обратиться в Роспотребнадзор, так как именно это ведомство контролирует вопрос того, чтобы стоимость услуги или товара не зависела от способа оплаты.

Если Роспотребнадзор выявит такие факты, в том числе по жалобе покупателей, то организация будет оштрафована на 30-50 тысяч рублей. Павел Шуст, эксперт

Однако закон не запрещает делать скидки (а не наценки) в зависимости от способа оплаты. Это позволяет стимулировать покупателей использовать безналичные способы платежа. Налоговая может интересоваться вопросом того, почему магазин предпочитает именно наличный расчет.

Эксперт рассказал, когда Банк России может поднять ключевую ставку до 7%.

Фото: Piter.tv