Эксперт рассказал, когда Банк России может поднять ключевую ставку до 7%

Он считает, что вряд ли это произойдет на ближайшем заседании.

Главный стратег "АТОН" Александр Кудрин рассказал агентству "Прайм", что в России инфляция в ближайшее время может стать выше, чем ожидают МЭР или ЦБ.

Этот вариант исключать нельзя, например, по итогам июня именно он и реализовался. Однако, в обозримой перспективе более вероятным сценарием представляется начало замедления инфляции, — сказал эксперт.

Он отметил, что много факторов усиливают инфляционное давление. Это и восстановление спроса, и рост цен на товары.

Однако эксперт считает, что ЦБ вряд ли поднимает ключевую ставку до 7% или выше на ближайшем заседании.

Инфляция за июнь оказалась выше ожиданий и в годовом выражении достигла отметки 6,6%, что оказалось немного выше ожиданий рынка. В сложившихся условиях, у регулятора не остается вариантов как продолжить повышать процентную ставку, — сказал аналитик.

Отметим, что в июне Банк России повысил ключевую ставку до 5,5% годовых.

Фото: cbr.ru