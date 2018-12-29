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Российские чиновники пойдут в институт, чтобы научиться пользоваться Instagram
Сегодня, 9:42
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nastya960

Российские чиновники пойдут в институт, чтобы научиться пользоваться Instagram

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Обучение будут проходить представители региональной власти.

В Институте развития интернета российских чиновников начнут учить вести социальные сети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя совета ИРИ Леонида Левина и источники из администрации президента.

Госслужащим расскажут, как правильно вести официальные сообщества в соцсетях, как отвечать на жалобы пользователей и работать в режиме чрезвычайных ситуаций. Обучения будут проходить представители региональных властей. В феврале начнут свои занятия чиновники Северо-Кавказского федерального округа.

Фото: Piter.TV

 

 

 

Теги: госслужащие, институт развития интернета, чиновники
Категории: Лента новостей, Новости России,

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