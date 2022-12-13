Российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение

Ян Гагин рассказал о ситуации на СВО вокруг города в ДНР.

Российские войска взяли Артемовск (украинское название - Бахмут) в оперативное окружение. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал советник врио главы ДНР Ян Гагин. Эксперт отметил, что в настоящее время за контроль за данным населенным пунтком ведутся ожесточенные бои. С трех сторон Вооруженные силы России выбирают силовиков противника с занимаемых боевых и огневых позиций.

Артемовск практически "обняли" с трех сторон, идет интенсивное выбивание противника...Пытаются, и я уверен, что у них это получится. Выйти в район Часова Яра, откуда сегодня идут интенсивные обстрелы обратно уже Соледара, Артемовска. Ян Гагин, советник врио главы ДНР

Эксперт пояснил, что российские силы сейчас пытаются продвигаться в район подконтрольного киевскому режиму города Часова Яра. Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной милиции в отставке Андрей Марочко сообщил прессе о том, что Вооруженные силы Украины собираются отходить в Часов Яр в ДНР в случае отступления из города Артемовска. В свою очередь временно исполняющего обязанности главы региона Денис Пушилин сообщал, что ВСУ формируют в Часовом Яре ударные силы и боевые резервы для переброски их в Артемовск (Бахмут), поэтому противник скапливает там технику. По словам Яна Гагина, ВС РФ сейчас частично контролируют ведущую к этому городу трассу.

Советник Гагин: ВС РФ закрепились на востоке и юго-востоке Угледара.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live