Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российская "Восточная" группировка сил в зоне проведения специальной военной операции вскрыла и огнем из танка ликвидировала на южнодонецком направлении склад боеприпасов противника, а также зенитным расчетом из ракетного комплекса "Стрела-10" поражен украинский беспилотный летательный аппарат "Стрепет". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 мая сделал местный руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев.

Уничтожена разведгруппа противника. Огнем из танка уничтожен склад боеприпасов в районе Новополя. Расчетами самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожены два автомобиля с боевиками в районе Великой Новоселки. Александр Гордеев, глава пресс-службы "Востока"

Эксперт добавил, что на запорожском направлении российскими военными сорвано усиление передовых позиций 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, расположенной в районе Новоандреевки. Расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) уничтожены два бронеавтомобиля и живая сила ВСУ, а также минометный расчет около Гуляйполя.

Расчет гаубицы "Мста-С" сорвал четыре попытки ротации украинских войск.

Фото и видео: Минобороны России