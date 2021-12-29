Российские власти утвердили концепцию Минфина по регулированию цифровых валют

В стране оборот цифровых валют будет жестко регулироваться.

Власти России поддержали концепцию Минфина по регулированию оборота цифровых валют. Об этом ссообщила пресс-служба правительства РФ.

На сайте правительства отмечается, что в стране рынок будет регулироваться с жесткими обязательствами для всех его участников. При этом акцент будет поставлен на защите прав рядовых инвесторов.

В документе отмечается, что главной целью является грамотная интеграция механизма цифровых валют в финансовую систему. Необходимо также следить за денежными потоками финорганизаций. Необходимо будет криптовалютным площадкам проходить процедуру лицензирования.

Отмечается, что данные меры помогут организовать пространство для легальной предпринимательской деятельности.

Ранее власти оценили криптоактивы россиян в 16,5 трлн рублей.

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