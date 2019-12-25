Российские ученые создают вирусы, которые способны бороться с раковыми клетками

Такие вирусы способны создавать раковые и вирусные антигены.

Ученые из Университета "Сириус" создают вирусы, которые способны бороться с клетками меланомы и глиобластомы. Об этом рассказал руководитель направления "Генная терапия" университета Александр Карабельский, пишет ТАСС.

Так, ученые создают вирусы, которые будут размножаться в злокачественных клетках и провоцировать их гибель. Такие вирусы будут создавать раковые и вирусные антигены. Таким образом они смогут уничтожать раковые очаги. Приоритетными направлениями являются глиобластомы, рак шеи и головы, а также меланома.

По каждому типу онкологии есть несколько клеточных моделей, на которых осуществляется тестирование вирусов для уничтожения рака. Кроме того, мы тестируем иммуностимулирующие молекулы, которыми усилены такие вирусы. Александр Карабельский, руководитель направления "Генная терапия" в университете "Сириус"

Доклинические исследования запланированы на 2022 год.

Фото: pixabay