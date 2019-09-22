Российские ученые предложили ввести "индекс самогона"

По мнению экспертов, изменение потребления самодельного алкоголя показывает перепады в доходах граждан.

С инициативой выступили эксперты Финансового университета при правительстве России. Идея была основана на результатах опроса россиян. Результаты опроса показали, что жители Ульяновска, Саранска, Астрахани, Липецка и Новороссийска занимаются изготовлением самодельного алкоголя чаще всего. Об этом рассказали в "Российской газете".

Глава института Алексей Зубец отметил, что с наступлением трудных времен в российской экономике граждане часто переходят с дорогого легального алкоголя на более дешевые напитки или на самогон и другие самодельные напитки. Массовый переход на такой тип алкоголя может свидетельствовать о снижении реальных доходов граждан.

Фото: pxhere.com

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