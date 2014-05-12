Российские туристы застряли на Пхукете из-за переносов рейсов

Рейс в Москву должен был вылететь днем 7 мая.

Российские туристы застряли на острове Пхукет из-за переносов рейсов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на одну из туристок.

Рейс в Москву должен был вылететь днем 7 мая. Его перенесли на ночь 8 мая. Отмечается, что номер туристам, которые не смогли вылететь в назначенный день, предоставят только через сутки ожидания рейса. Кроме того, сообщается, что вылет из Москвы на Пхукет также переносят на другое время.

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