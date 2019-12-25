Российские торговые сети создают запасы продуктов

Российские эксперты пояснили, о чем именно говорят пустые полки в торговых точках.

Российские торговые сети создают резервные запасы продуктов. Соответствующую информацию распространило Министерство промышленности и торговли. Чиновники добавили, что россиянам не стоит ждать закрытия магазинов и дефицита товаров. Пустые полки в магазинах могут говорить о том что выкладка продуктов происходит в соответствии с определенным циклом торговой точки.

Ранее Минпромторг призвал жителей страны рационально подходить к покупкам. Эксперты не советуют долго хранить продукты, так как у многих есть свой срок годности. Именно поэтому закупка впрок не пойдет потребителям на пользу.

Ранее в России стало больше автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь.

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