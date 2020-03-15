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Сегодня, 19:09
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Rybka123
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Минпромторг РФ призвал граждан рационально закупать продукты

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В министерстве заверили, что дефицита на товары не будет.

В Минпромторге  заверили россиян, что дефицита товаров в связи повышенном спросом не будет. Об этом сообщает ТАСС. 

Ведомство напомнило, что пустые полки в магазинах связаны с выкладкой товара. Места под новую продукцию заполнят с учетом определенного цикла. Там также отметили, что торговые сети России заранее начали создавать запасы продукуции, и добавили, что закрытие никаких продовольственных магазинов не планируется.

В Минпромторге призвали россиян рационально подходить к закупке продукции и учитывать ее срок годности.

Напомним, что на фоне новостей о распространении коронавируса россияне стали больше закупать определенные товары. 

Видео: Twitter/Вячеслав Гаштет

 

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 19:48

Действительно, надо меньше есть. Так будет рациональнее.

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