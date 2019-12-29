В России стало больше автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь

Средняя стоимость - от трёх миллионов рублей

Соответствующий список расширил Минпромторг. В него входят авто брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

В список вносят машины со средней стоимостью от трех миллионов рублей. Всего там 1298 моделей.

- Общее количество автомобилей по категориям составило: от трех до пяти миллионов рублей — 632 штуки (+54 к 2019 году); от пяти до 10 миллионов — 484 штуки (+38); от 10 до 15 миллионов — 100 штук (+3); свыше 15 миллионов рублей — 82 штуки (+9 ), - рассказали в ведомстве.

Средняя стоимость автомобиля рассчитывается из розничных цен, марки, модели и года выпуска. При этом реальная стоимость не учитывается.

Ранее международный Женевский автосалон отменили из-за коронавируса.