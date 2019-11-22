В Минобороны рассказали о модернизации защитных средств.

Российские танки в 2020 году укомплектуют "городской" защитой. Армия получит 15 образцов бронетанковой и автомобильной техники, превосходящей иностранные аналоги. По данным Минобороны, модернизация поможет боевым машинам лучше применяться в городских условиях. Об этом сообщил генерал-майор Сергей Бибик "Известиям".

Дополнительная защита предусмотрена для танков и машин боевой пехоты на урбанизированной местности прокомментировали в ведомстве

Военные закупят для подразделения спецназа багги "Охотовед" и бронеавтомобили "Есаул". В мотострелковые подразделения поступят обновленные БМП-1М и БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Созданы автомобили "Тайфун-К", которые обеспечат защиту экипажа и десанта, санитаров от мин, осколков снарядов и стрелков.

Ранее Piter.tv писал о том, что российские танки Т-80БВМ на Севере напугали норвежских военных.