В Минобороны рассказали об ударе ВКС РФ по позициям противника.

Российские военные при работе Воздушно-космических сил уничтожили более ста боевиков в населенном пункте Андреевка Харьковской области. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант рассказал, что поражены иностранные наемники и члены местного националистического формирования "Кракен" (запрещена в РФ как террористическая). В списке жертв удара высокоточным оружием по боевым позициям противника указано до 20 американских солдат. Оружием наземного базирования ликвидирован личный состав и техника 27-го батальона 127-й бригады территориальной обороны ВСУ, находящейся на севере города Харькова, уничтожены до 130 боевиков и 8 единиц специальных автомобильных средств.

В Херсонской области задержали наводчиков ВСУ, причастных к гибели пяти человек.

Фото и видео: Минобороны России