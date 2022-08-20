В Херсонской области задержали наводчиков ВСУ, причастных к гибели пяти человек

Подозреваемыми стали двое братьев.

В Херсонской области задержали наводчиков Вооруженных сил Украины, причастных к гибели пяти человек. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства ТАСС. По данным СМИ, речь идет о двух братьях, которые помогали противнику атаковать населенный пункта Брилевка боеприпасами для реактивной системы залпового огня HIMARS. Жертвой трагедии, зафиксированной в районе 29 июля, стала местная семья. Согласно данным от военно-гражданской администрации Херсонской области, после обстрела со стороны ВСУ были обнаружены тела пяти человек, включая троих несовершеннолетних.

Мы взяли телефон, сфотографировали его с двух сторон и положили вблизи узловой железнодорожной станции. Вечером сюда прилетели ракеты. один из наводчиков

В ТАСС отметили, что результате июльского обстрела региона железнодорожная станция была полностью уничтожена. Также повреждены жилые здания на улице, на которой находится станция. От отдельных домов остались только печные трубы.

Губернатор сообщил об атаке беспилотника на штаб Черноморского флота.

Фото и видео: Telegram / ТАСС