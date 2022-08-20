Губернатор сообщил об атаке беспилотника на штаб Черноморского флота

В настоящее время известно, что жертв нет.

В крышу штаба Черноморского флота в Севастополе прилетел беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в собственном Telegram-канале. Чиновник уточнил, что дрон противника не был сбит в воздушном пространстве, хотя в регионе и работает стрелковое оружие. Он уточнил, что БПЛА шел низко. При этом никто не пострадал. В настоящее время на месте инцидента работают экстренные ведомства.

Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник… Сохраняйте спокойствие и по возможности в ближайший час находитесь дома. Михаил Развожаев, губернатор Ставрополя

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Фото и видео: Telegram / SHOT